英國變種病毒侵台再增2例，累計已有4人感染變種病毒，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天又從有英國旅遊史的216人回溯採檢中，驗出兩例英國變種病毒株，為案793英國籍30多歲男性，以及案799英國籍70多歲男性，現在還有7人待採檢，目前全台累積4例英國變種病毒個案，分別為案791、792、793及799，其中案799為重症，使用呼吸器中。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，去年11月至今共有13例英國移入確診個案，但多數是輕症，只有1例是重症使用呼吸器中，患者是感染變種病毒的70多歲老人，患者本身危險因子多，包括年紀大、心血管疾病、肥胖，都有可能是導致重症的原因，但目前患者情況穩定。陳時中也說，這名個案罹患重症並非是因為感染到變種病毒，而是其他危險因子所致。

變種病毒疫情引發國際恐慌，世界衛生組織日前公布全球共有4種變異病毒，分別是D614G、Cluster 5、B.1.1.7以及501Y.V2。中央流行疫情指揮中心近期針對12月13日起有英國旅遊史者進行採檢及病毒序列分析，指揮官陳時中今公布發現另2名變種病毒感染者，分別為案793及799，都在集中檢疫期間被發現，因此不需過於擔心。

陳時中表示，12月23日起，指揮中心要求英國入境一律集中檢疫，並往前追10天，也就是12月13-22日之間有英國旅遊史的人，安排進行檢驗，一共檢驗了216人，其中3個人，案787、791、799，外加一名4月3日入境確診，康復後出國再回來的個案（案342），有3+1檢驗陽性，確診新冠肺炎，都已經到醫院治療，另外陰性的有198人，還有7個待採，1個檢驗中，案791、792、793及799共4人為變異株，看起來需要被查出的已經查出。

對於案342是否是二度感染？發言人莊人祥說明，此個案是舊案，去年4月3日確診，7月去了英國，回到台灣時，由於知道他曾經確診，因此沒有重新檢驗過。這次居家檢疫期滿，指揮中心重新把他列出來，而不是再次檢驗發現感染。張上淳說，個案陰陰陽陽的時間比較久，2、3個月都有可能，全球3月大流行至今已經超過半年，重複感染的情況只有個位數。

至於病毒的培養，陳時中說，總共培養了31株（英、美、法、德、波蘭、印尼、大陸）。其中18沒有變異，4株有變異，分別是案791、792、793及799，都在集中檢疫時被發現，因此還算安全，另有3株病毒量很低、6株還需要培養。感染變種病毒者增加2名，共累計4人。

英國專案採檢報告。(指揮中心)

(中時新聞網)