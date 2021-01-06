在國內全心投入偏鄉科普教育的物理奇師田園，13年前起應邀在苗栗頭份市開設科學大魔界講座，受到熱烈迴響，成了田園唯一在苗栗縣內固定開設的科普講座。今年寒假，田園將在頭份市公所舉辦講座，主題是「簧片發聲」將接受80名學生報名，預計將立刻會爆滿，請有意參加的學生及家長盡早報名。

在許多國內偏鄉小學提到科學大魔界的主講老師田園，真可說是如雷貫耳，他雖非大學科班出身，卻靠自修有著紮實的物理學基礎，並且憑著他別出心裁的講授方法，讓許多國小學童，甚至是家長聽過田園的講座後，都會發現枯躁的物理學，其實是那麼的生活化、趣味化。

田園科學大魔界的講座常常吸引家長一同陪聽。（頭份市圖書館提供／謝明俊苗栗傳真）

今年寒假田園科學大魔界講座將在1月23日舉行，頭份市圖書館請市民即早報名。（謝明俊攝）

科普奇師田園有趣生動的講授，讓學童們受益良多。（頭份市圖書館提供／謝明俊苗栗傳真）

田園長期在台北國語日報擔任物理老師，13年前，一群頭份市的國小學童被安排北上國語日報參加田園的講座，讓這群學童印象深刻，回家後，學童們一再要求家長設法邀請田園到苗栗來開課，當時的頭份市立圖書館長抱著一試的想法北上找田園，轉達孩子們的願望，田園一口答應，安排了每一年到頭份開課6次。田園有趣生動的教授方式，立刻感動頭份市的學童和家長，甚至有學生後來大學還選讀了物理系。

田園非常重視偏鄉小學生的科普教育，一度考慮取消頭份市的講座，將時間挪給其它偏鄉使用，在頭份市圖書館代表全市學童全力請命下，田園同意繼續維持頭份市的講座至今。

寒假將臨，田園在頭份市的科普講座將在1月23日在頭份市公所3樓客家文化館舉行，主題是「簧片發聲」，考慮到疫情限制，頭份市圖書館只安排80個名額，按照過去經驗，名額將快速滿額，市公所希望有興趣的同學及家長盡早報名。

(中時 )