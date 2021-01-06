台北市議員羅智強向來有話直說，針砭執政黨火力全開。2018年日本關西機場事件，羅智強遭駐日代表謝長廷提告求償100萬元後，監察院長陳菊也查他306元的政治獻金，駐德大使謝志偉、退輔會副主委李文忠則罵他是地溝老鼠、渾球，讓羅智強忍不住想問「民進黨，我有這麼恐怖嗎？」

羅智強今（6）日在臉書表示，不知是不是因為攻撃火力太旺盛，這一段時間民進黨可以說是對他群起圍攻，由喊退出政壇卻在日本爽當代表的謝長廷領軍，跨海提告求償100萬，卻躲著不出庭，隨後陳菊立馬查他306元的政治獻金，卻被踢爆根本栽贓構陷，踢到鐵板後到現在也沒一句道歉。

羅智強接著點名駐德大使謝志偉，天外一筆罵他是地溝老鼠，被打臉後，自己卻像地溝老鼠一樣摸摸鼻子躲回地溝去；而最莫明其妙的是退輔會副主委李文忠，正事不辦，查完蘇偉碩水表，再跑出來罵他一句「渾球」，然後自己像渾球一樣又躲了起來。

他並說，民進黨中央昨日也發動攻勢，「做了一張笑掉大牙的圖想修理羅智強」，而這些都是發生在謝長廷提告之後。羅智強喊話，這些拿政府薪水的高官們，「是怎樣？不打羅智強就沒辦法升官嗎？」也要告訴這4打手，「來告、來查、來罵，全部一起來吧，你們傾巢而出，正證明羅智強打到民進黨痛處」。

緑色4... 由羅智強發佈於 2021年1月5日 星期二

(中時新聞網)