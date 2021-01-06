台股周三在萬五高檔之上大震盪，盤中最高點一度觸及15,196點，再改寫歷史天花板水準，最低點則來到14,837點，上下差距達359點，成交量在當沖帽客、股友社、集團大股東與法人等多方拉鋸下，激出4,342億元單日歷史天量，所幸終場指數並未大跌，在台積電、聯電、鴻海、日月光投控、南亞科與台達電等重量級權值股力撐下，僅小挫16點，萬五大關雖跌破，但力守5日線，短多格局未遭破壞。

台積電今開高之後，據側面了解，不少股友社立即在高檔叫出，使該股盤中高檔雖仍觸及555元，改寫歷史新高價，但未幾即向下修正技術面過熱疑慮，使最低點也一度來到541元，所幸外資等法人仍認同該股波段潛力，積極在低檔搶補，使該股尾盤再度擺尾，力撐短多在5日線之防線。

集中交易市場加權股價指數終場收14,983.13點，下挫16.9點，跌幅0.11%，成交4,342.14億元。

周三表現弱勢的集團股，包括貨櫃航運三雄長榮、陽明與萬海等，其中陽明還被打落跌停板，短期整理態勢不可免；另外，鋼鐵族群在中鋼股開高殺低下，也多呈現一片慘綠窘境。顯示股友社在檯面下叫出，螞蟻雄兵下車的力道，令大股東、法人等市場大咖也相形失色。

此外，國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、華航、廣達、仁寶、友達、群創、聯發科、國巨、華新科、台塑、南亞、台泥、遠東新、統一、台玻、長榮、和碩、台灣大、第一金及玉山金等，也都表現疲軟。不過，仍有台塑化、亞泥與元大金、統一証、開發金、中壽等部分傳產金融集團股，力挺多方。

櫃買市場方面，受制法人打帶跑與散戶大軍短線大撤退，使盤勢開高震盪殺低，包括生技、電子、化學、電機、紡纖、鋼鐵、營建、觀光與航運等類股指數，悉數下挫，終場指數大跌0.91%，報184.26點，成交917.64億元。

業內人士指出，美國政壇在未來4年，是否由民主黨完全執政，或由在野的共和黨主控參議院，目前仍在未定之天，係包括台股在內亞股主要股市，如日本、南韓、新加坡、香港等極短線，多因市場觀望或防變數風險，而自高檔拉回主因。

目前看起來，由於市場游資仍氾濫，全球主要工業大國如日本、美國與歐盟等，短期仍將維持貨幣寬鬆政策，期戮力振興經濟，加上去年同期的比較基期偏低，使台股至少在上半年的有基之彈，仍審慎樂觀；短線適度回檔化解技術面過熱疑慮，即休息是為走更長遠的路觀察，後市不必過分看淡，預期漲價概念股的波段震盪趨堅架構仍可期，個股依題材領先盤勢發展，值持續追蹤。

(工商 )