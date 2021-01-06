中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥6日表示，近期防疫旅館存量告急，現有1.6萬間房，近期將再增加1,117房，主要分佈於北市、高雄、桃園、台中等縣市，其中北市就有450房。

至於集中檢疫所方面，中央流行疫情指揮中心「醫療應變組」副組長王必勝說，目前集中檢疫所共有35處、總計3,765房，入住率約四成。

王必勝進一步說，考量農曆年節將至，海外國人返臺居家檢疫需求增加，故開放1,500至2,000間中央集中檢疫場所供海外國人使用，每天收費2千元。

王必勝表示，為維護國內防疫安全及確保國人健康，自1月15日零時起強化入境旅客檢疫措施。入境旅客除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明(以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結)。

指揮中心指出，有需求的民眾自今年1月8日起，可登入「入境檢疫系統」網頁(https://hdhq.mohw.gov.tw)，登錄相關資料並完成線上刷卡繳費後，系統會回覆預約訂房成功代碼給民眾，作為返國登機前的證明。返國後於機場簽署集中檢疫聲明書後，依指示地點自行搭防疫車輛前往集中檢疫所入住。本專案費用一律為每天新臺幣2,000元(12歲以下同住孩童不收費)。

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