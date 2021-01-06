出口東南亞的傳統產業，面臨台幣強升與出口地區貨幣眨值的匯率雙殺，特別是台幣美元升值的同時，印尼盾卻對美元眨值1.15％最為嚴重，使得東南亞進口商暫停進貨，影響南部傳產業者出口能量，為了因應匯率的不可測，向東南亞國家報價的時間也從每一季縮短到每月重新報價，苦度寒冬。

一位要求不具名的傳產老板6日透露，東南亞國協是許多機械、紡織等傳統產業輸出地區，但是，過去一年除了面對疫情威脅，更在東南亞碰到「匯率雙殺的慘局」。

這位工協會領袖指出，台幣2020年兌美元急升，本就導致出口報價的困境，偏偏屋漏又遇連夜雨，許多出口目的地的東南亞國家，匯率卻是對美元貶值，等於出口價格要雙升，導致東南亞國家的進口代理商，因為成本大幅拉升，暫停報價，甚至延後出貨，特別是印尼。

根據高雄銀行的匯率波動顯示，2020年初，台幣從30.106兌美元，一路升值到2020年底的28.100元，但是，印尼盾卻從2020年初的13880元，到2020年底的14040元，卻是眨值大約1.15％。

即使馬來西亞幣和越南盾兌美元，分別從4.089元和23171元，升值到4020元和23070元，分別升值1.69％和0.44％，但，升值的幅度仍遠落後台幣兌美元。

傳產老板表示，過去的2020年讓傳產業者吃盡苦頭，即使進到2021年，此一狀況恐怕還是難以避免，因為，「誰也無法掌握匯率變化」。

他說，為了因應此一變局，苦撐待變，對出口東南亞國家的產品報價，已從過去的每三個月有效價格，縮短到每個月報價，尋求與當地進口商的價格共識。

業者指出，除了匯率問題，南部傳產業者也面對高科技搶人、工人要求加薪等營運上的難題，「就是很難找到合適的人才」，卻又要面對政府規定要有一定比例才能聘用外勞的限制，大嘆只好苦度寒冬。

(工商 )