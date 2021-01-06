對於富邦金公開收購，日盛金董事會建議股東應審慎評估是否出售持股，富邦金今天回應，強調出價符合台灣近年公開收購行情，完成收購可望創造三贏，懇切呼籲日盛金控股東響應。

日盛金5日認為富邦金13元收購價格低於部分專家估算區間，也缺乏照顧員工權益的具體計畫，建議股東謹慎評估是否賣出持股。

富邦金今天表示，此次公開收購案可望創造日盛金控股東、客戶、員工三贏，懇切呼籲股東響應，把握公開收購期間參與應賣。

富邦金強調，對日盛金股東，富邦金以每股13元進行公開收購，相較公告日（2020年12月18日）前20個交易日均價溢價率24.8%，價格是由安永會計事務所出具價格合理性意見書，對日盛金的股東及富邦金而言，均屬合理範圍。

富邦金表示，溢價率24.8%符合台灣過去幾年所有公開收購的市場行情，也與亞太區金融同業併購取得控制溢價相當；並且是以公平、一致性的條件，提供日盛金大小股東實現投資獲利的機會。

富邦金重申，對日盛金客戶，期盼能結合集團資源與多元服務平台，提升服務的廣度與深度；對日盛金員工，將視為最重要資產，將保障工作權益，提供更大發揮舞台，期盼共同參與富邦金未來成長。

最終，富邦金表示，此次本著誠意公開收購日盛金，響應「金金併」政策，促進金融產業整併及發揮綜效；對富邦金，可望強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，對日盛金股東、客戶、員工也可望帶來正面效益。

富邦金懇切呼籲，日盛金股東支持公開收購案參與應賣，共創多贏。（編輯：黃國倫）1100106

(中央社)