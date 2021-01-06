抗議現場議員羅廷瑋率領會員呼喊口號，要求中華家庭教育互助協會重視會員權益、召開臨時會員大會、公開財務報表並清算會員權益。（台中市議員羅廷瑋服務處提供）

中南部盛行的往生互助會，今日東區再爆財務危機。台中市議員羅廷瑋6日陪同陳情人一起到中華家庭教育互助協會門口召開記者會，抗議互助金領取規範方法原本從7日內領取變成排隊方式領取；羅廷瑋指出，目前往生的話要排隊兩年才能領取，協會運營明顯出了問題。

台中市議員羅廷瑋今天陪同陳情人，一起到互助會瞭解會務狀況並召開記者會，要替受害民眾討公道。抗議現場議員羅廷瑋率領會員呼喊口號，要求中華家庭教育互助協會重視會員權益、召開臨時會員大會、公開財務報表並清算會員權益。

羅廷瑋指出，許多老人家省吃儉用，月繳幾千塊加入往生互助會，為的就是存老本辦身後事，位在台中東區的中華家庭教育互助協會卻被爆出財務危機。往生會員的家屬要帶著死亡證明排隊領取，一等就是兩年的時間才能領取慰問金。已經出現財務問題，讓不知情的會員繼續繳費。

羅廷瑋說，經他瞭解會務狀況後，發現若是兩個月不繳會費就會被除會籍，但是互助會目前經營不善，已有許多會員往生後卻無法領取慰問金，協會多年沒有召開會員大會，財務況狀無人知曉。

羅廷瑋表示，已要求協會請理事長發通知函要在15天後召開臨時會員大會，並且要證明確實有通知大家召開大會來解決問題，並請多間房仲來估價協會會產大樓的房地產，在日後的會員大會上報告如何換算給會員權益再作決議。

羅廷瑋強調，要請會員互相聯繫、積極參與臨時會員大會，才能捍衛自己的權益。並且提醒會員要監督請協會往後在會務上公開財務報表時，都必須將每個月往生會員之死亡證明清楚附上，讓每筆支付出去的慰問金帳目都有依據，以免有人頭詐領之事又再次影響大家的權益。

(中時 )