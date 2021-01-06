2020日月潭攝影比賽結果6日出爐，活動以「音樂溫馨」、「花火熱情」及「正向療癒」為主軸，自689件投稿作品中選出34件得獎作品，金獎作品為-王世光的「林中」，畫面綠意蔥蘢，展現悠遊日月潭的自在。

本次比賽依據參賽作品的主題、創意、構圖等進行評比。金獎外，銀獎為陳毓芳的「天空下的航行」，陳毓芳在水社所拍攝的照片，極簡風加上水墨般的倒影，構圖獨樹一格；銅獎則是張家進在日月潭自行車道所拍攝的「日月潭花火之美」。獲獎作品中涵蓋日月潭人文、自然生態、特色景觀、活動賽事等，蘊含多元魅力。

獎作品陳毓芳的「天空下的航行」，陳毓芳在水社拍攝的照片，極簡風加上水墨般的倒影，構圖獨樹一格，相當有質感。（日管處提供／黃立杰南投傳真）

日管處長洪維新表示，這次攝影比賽除了邀請民眾參與活動，同時捕捉眼中的日月潭之美，還要讓這些美麗的作品可以和更多旅人分享，也鼓勵得獎者再次重遊，體驗專屬日月潭才有的四季之美。為了繼續療癒每個人的身心靈，自2月19日起至3月14日，特別規劃在台北大稻埕的Olympus Plaza Taipei（台北市大同區迪化街一段142號）展出2020年攝影比賽得獎作品，未來也規劃在日月潭向山遊客中心日昇月恆藝廊等地巡迴展出，誠摯邀請民眾一起遇見日月潭之美。

(中時 )