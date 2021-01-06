110學年大學學測1月22日、23日兩天舉行，共12萬8606人報考，比去年少4832人，是歷年來報考人數最少的一年。因應新冠肺炎疫情，大考中心今天表示，今年學測考生要全面配套口罩、進考分區要量體溫及不開放家長親友陪考。

大考中心表示，學測有5個考科，今年選考5科的有7萬7554人、占60.30％，選考4科的有4萬8574人、占37.77％，其他1.93％則是選考1至3科。跟去年相較，選考5科的考生比去年少3個百分點，選考4科的則增加3個百分點。

此外，國文、英文、數學、社會、自然科的考生數分別是12萬8430人、12萬8234人、12萬6587人、10萬7989人、9萬7009人，分別占所有考生的99.86％、99.71％、98.43％、83.97％、75.43％。

大考中心主任周兆民表示，110學年學測不開放冷氣，每間試場42人，考試時，教室門保持關閉，但開放四個角落之氣窗各5到10公分。考生進入考分區時須出示大考中心發送的個人專用入場識別證及應試有效證件正本，配戴口罩並配合體溫量測；未戴口罩而要強行入場的考生，將被取消考試資格。

周兆民說，為避免人潮群聚，今年學測不開放親友陪考，將由集體報名單位及考分區學校分別組成考生服務隊，以協助考生所需的服務與協助。不過，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，每位考生可申請1位親友陪考。

周兆民表示，中午用餐時間考生可出考分區用餐，用餐完畢返回考分區時，須進行手部消毒，並出示入場別證及應試有效證件正本、戴口罩，至量溫檢測站量溫。未外出用餐考生以於試場用餐為原則，試務單位會為考生提供午餐用餐隔板。

周兆民表示，為因應居家檢疫、居家隔離及自主健康管理考生需要，大考中心將在台北、台中、台南、花蓮、台東、金門、澎湖及馬祖等8個縣市，各找一個分區設置隔離考場，讓這些考生應考。今年學測沒有補考。

此外，今年學測也在大陸華東及東莞設置考場，共有318個考生應考，大考中心的試務人員已在昨天出發，為大陸考場的設置做準備。

(中時 )