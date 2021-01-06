一名林姓男子預定要去新莊面試，打新北市民熱線1999問路，但林男誤搭機場捷運直達車，受困捷運站3小時而嚴重遲到，他認為接線人員提供錯誤乘車資訊，害他失去工作，怒提國賠，但法院判他敗訴。對此，律師林智群說「有一種東西叫做計程車」，而網友更搞笑留言：「毛長齊了再來問路」。

據了解，林男2018年9月晚間預計從信義區前往新莊飯店面試，因不瞭解如何抵達，便打新北市府1999熱線求助。話務人員建議林男從捷運象山站搭車到捷運台北車站，再轉搭機場捷運線到新莊副都心站，下車後即可步行到達目的地。

但林男指控，話務人員沒有說明機場捷運線分「直達車」和「區間車」，導致他誤上直達車，無法在新莊副都心站下車，在捷運站內迷航3小時，錯過面試丟了工作，憤而提出國賠，要求新北市政府應賠償他因錯誤指示而損失的3萬元薪水。

不料，林男在2019年10月開庭時又遲到，他稱因不是新北市民，不知如何前往板橋簡易庭，雖然沿路有問路人，但卻被報錯方向，導致他晚了1個小時才到達法庭。敗訴後林男不服再提上訴，希望能得到錯失的辯論機會。

對此，律師林智群在臉書發文表示，「有一種東西叫做計程車，可以徹底解決『沒有方向感』的缺陷，可以用錢解決的都是小事，他的人生困擾這麼小，我替他感到高興⋯⋯」，還標註「結婚不要迷路遲到就好了加油」。

網友也紛紛回應：「等毛長齊了再來問路吧」、「這種人不錄取是老闆的福氣」、「被他問路都要小心被他告」、「法院認證路痴」、「就怕洞房花燭夜找了三個小時還摸不到洞口！」。

(中時新聞網)