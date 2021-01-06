上銀科技持續接獲半導體、自動化、5G、3C、電動車、汽機車等產業訂單，部分客戶也開始恢復下長單，今(6)日公布，2020年12月合併營收回升至21.25億元，勝過11月20.45億元，2020年合併營收高達212.62億餘元，超越2019年202.05億元，創歷年營收次高。

上銀滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件農曆年前訂單滿載，訂單能見度看到2021年第二季。上銀應鋼材及磁鐵等料源短缺，原物料價格及運費雙雙上漲，上銀從2020年12月底新接訂單售價調漲5％以上，預期2021合併營收優於2020年。

上銀台灣廠持續接獲半導體、自動化、3C及5G產業訂單，汽車、機車、電動汽車訂單也回溫，加上國外工具機廠轉型升級生產四軸及五軸工具機訂單也增加。2020年12月合併營收回升至21.25億元，比2019年同期成長59.92％；2020年合併營收212.62億元，較2019年營收成長5.21％。

(工商 )