受惠於被動元件需求強勁，導電漿料廠-勤凱(4760)去年第4季合併營收3.65億元，季增24.57%，創下單季歷史新高，由於客戶訂單能見度高，勤凱董事長曾聰乙表示，今年第1季營運可望與去年第4季持平，全年營運可望延續去年成長趨勢，全年業績可望較去年兩位數成長，再創歷年新高。

遠距生活、車用及各大手機品牌廠陸續推出5G手機，帶動被動元件需求強勁，勤凱過去出貨主力為電容及電感導電漿，去年再新增應用於電阻的導電銀漿產品，受惠於MLCC、Molding Choke等被動元件需求大增，連帶相關導電漿料出貨高成長，加上太陽能產品開始出貨，讓勤凱2020年業績表現亮眼。

勤凱去年12月合併營收為1.24億元，年成長69.47%，連續4個月創下單月歷史新高，累計去年第4季合併營收為3.65億元，季增24.57%，創下單季歷史新高，累計2020年合併營收為12.14億元，年成長105.97%，創下歷年新高。

就在手訂單來看，勤凱第1季業績可望維持去年第4季水準，呈現淡季不淡。

由於下一代主流5G手機的被動元件使用數量比4G手機大幅成長25%到40%，在各大手機品牌陸續推出5G手機上市後，預料將迎來近年全球最大換機潮，曾聰乙表示，在5G發展趨勢下，5G手機、AI、車用電子需求推動下，被動元件市場規模將進一步擴大，勤凱與國內被動元件大廠有緊密的合作關係，更打入韓國客戶，樂觀看待2021年營運。

值得一提的是，勤凱電阻導電漿在去年出貨量明顯拉高，預期今年出貨量成長幅度會大幅超越去年，電阻導電漿料佔營收比重可望超越去年10%。

(時報資訊)