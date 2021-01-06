世界銀行發布最新《全球經濟展望》報告，預估全球經濟在2020年萎縮4.3%之後，今年可望成長4%，不過世銀也警告，新冠肺炎疫情持續升高，以及疫苗配發延遲，也可能使今年的復甦力道受限於僅1.6%。

世銀發布的半年度預測顯示，這場大流行病造成經濟崩跌程度較先前預測的輕微一些，但復甦也較為緩和，以及全球經濟仍面臨很大的下行風險。

世銀在聲明中表示，短期前景仍存在高度不確定性，在疫情持續升高、疫苗接種速度緩慢的不利情況下，2021年全球成長率可能僅侷限於1.6%。但世銀表示，如果能成功控制疫情，並加快疫苗接種速度，則全球經濟擴張的速度可能加快到近5%。

自2019年12月中國出現第一例新冠狀病毒感染病例以來，全球染疫人數已經超過8500萬人，累計將近185萬人因此病故。

世銀表示，這場大流行病料將對全球經濟產生長期的不利影響，使疫情爆發前就已預期的成長放緩更加惡化，除非進行全面性的改革，否則全世界增長可能面臨「失落的十年」。

世銀表示，已開發經濟體的萎縮程度不如預期嚴竣，以及中國強勁的復甦，有助於全球整體經濟免於陷入更大幅度的崩跌，但其他大多數新興市場與開發中經濟體受的打擊較為劇烈。

包括中國在內的新興市場與開發中經濟體繼2020年萎縮2.6%後，2021年國內生產毛額（GDP）平均估將成長5%。

世銀表示，中國GDP在2020年成長2%後，預估今年可望成長7.9%。

若排除中國，新興市場與開發中經濟體在2020年萎縮5%後，預估2021年GDP僅將成長3.4%。

世銀表示，新興市場與開發中經濟體的人均所得已經大減9成，使數百萬人陷入貧困，隨著投資信心下滑、失業率攀升，以及受教育的時間減少，未來減少貧困的前景已蒙上陰影。

報告亦指出，這場大流行病危機亦導致新興市場與開發中經濟體的債務激增，政府債務占GDP比重大幅升高9個百分點，創下1980年代後期以來最急劇的飆升。「全球必須迅速採取有力的行動，以確保這一波債務不會演變成債務危機，降低債務將是某些國家回復償債能力唯一的辦法。」

世銀表示，疫情捲土重來使已開發經濟體第三季初現的反彈陷入停滯，因此將已開發經濟體2021年成長預測從3.9%下修至3.3%。

世銀預估美國經濟在2020年萎縮3.6%之後，將在2021年成長3.5%。歐元區2020年經濟預估萎縮7.4%，今年估將成長3.6%。日本去年經濟預估下滑5.3%，今年估將成長2.5%。

(時報資訊)