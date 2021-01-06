中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6日表示，國內新增2例境外移入COVID-19確定病例(案819、820)，截至目前累計129,393例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含127,342例排除)，其中819例確診，分別為724例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、700人解除隔離、112人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計86,346,788例確診，分布於191個國家/地區；病例數以美國21,174,795例、印度10,356,844例、巴西7,810,400例、俄羅斯3,284,384例及英國2,774,479例為多；病例中1,870,310例死亡，以美國362,891例、巴西197,732例、印度149,850例、墨西哥127,757例及義大利76,329例為多。

陳時中也提到，全球疫情延燒，美洲區整體疫情仍持續上升，歐洲區多國近1週平均日增確診數逾萬例，已加強或延長實施居家令、宵禁及停課等管制措施；非洲區為全球近期確診病例增加率最高區域，確診數及死亡數持續創新高。

陳時中說，近期受多國歲末假期採檢量下降或暫停更新疫情資訊影響，雖然單日新增確診數及死亡數略降，但全球病例數及死亡數正處高峰，各國持續緊縮防疫管制措施，顯示國際疫情仍嚴峻，全球旅遊疫情建議維持第三級：警告(Warning)，國人應避免所有非必要的出國旅遊。

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(工商 )