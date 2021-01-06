邱鋒澤、黃偉晉、陳零九主持八大《娛樂百分百》，6日出席《娛樂百分百》凹嗚狼人殺年度頒獎典禮，邱鋒澤早上才被爆料與旗下藝人采子同居，談到此事他否認，「沒有同居，那地方是我們的工作室，很多時候我們會在那裡待很久，我們沒有交往」。他笑稱自己第一個反應是嚇到，但看到照片，想說幸虧拍得還行，「顏值還可以」。

談到采子，邱鋒澤表示：「采子很有才華，我很欣賞她，未來的事情無限可能，談戀愛很正常，對藝人來說避免不了，我是第一次遇到這樣的事情，有點不知所措，也有跟她討論。」他不擔心見光死，把正在萌芽階段的好感扼殺，但強調兩人現在各自發展重心都在事業。至於因為緋聞上媒體版面，他苦笑，「沒有喜悅，我希望觀眾的關注焦點是在作品上，而不是一直想到我遛狗」。

而羅志祥（小豬）、愷樂身為該節目元老，談到是否回歸，黃偉晉則說：「小豬從來沒離開過，他還是《娛百》一分子，事情一開始多少會關心，但後面我自己會想，讓他們有自己的空間，好好休息，讓他們好好的。」他邊說邊滿頭大汗，全場大笑。

陳零九穩交女友，談到何時結婚笑回：「順其自然，還是先買房子，預算1、2億左右，沒有啦，我應該會買永和，先買房再成家，當然是登記我的。」黃偉晉近期愛上手遊，迷上二次元角色，笑稱最近發生有個韓國女團神似角色，令他有無限想像。《娛樂百分百》凹嗚狼人殺年度頒獎典禮還邀婁峻碩、賴晏駒、王思佳、薔薔、雨婷、艾莉兒、荳荳、陳敬宣、、嘻小瓜、凱希、紀卜心、孫生、采子、張語噥、龔言脩與C.T.O一起出席。

(中時 )