彰化昨天發生貨梯使用異常時，勞工檢查時發生意外導致死亡事故，職安署署長鄒子廉對此感到遺憾，並強調將規劃設有貨梯的工廠專案勞檢。
據職安署規劃，今年職安衛專案勞檢共13萬場次，包括營造業將達6.5萬場次、非營造也有6.5萬場次；勞動條件勞動檢查則有5萬場次，包括專案勞檢5000場次、申訴勞檢2.5萬場次、法遵訪視2萬場次。
鄒子廉表示，職安衛專案勞檢仍會針對如營造業、石化業、製造業等高風險行業別勞檢，勞檢時也會特別注意貨梯的安全性，此外，由於政府的能源政策，今年離岸風電、太陽能光電將有許多工程，因此也會針對離岸風機、太陽能光電設置等專案勞檢。
鄒子廉提及，勞動條件勞動檢查則有專案勞檢、申訴勞檢及法遵訪視等，今年除了會針對違反勞基法較多的行業別勞檢外，還會特別針對漁工進行勞動檢查，以保障漁工的勞動權益。
至於外送員的勞檢今年會持續嗎？鄒子廉指出，雖然部分外送平台聲稱採承攬制不適用勞基法，但「十分頭痛」，目前也在討論如何適用勞基法，但會依照外送指引持續進行職安衛勞檢
至於春安勞檢，鄒子廉說，部分縣市已先啟動，但原則上全台的春安勞檢預計在1月中至2月底執行，預計會針對包括批發零售、營造工程與交通運輸等業別執行。
(中時 )
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