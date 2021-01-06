橘子集團旗下江湖桔子代理，上海睿邏網路開發、盛趣遊戲發行的擬真生活養成手遊《小森生活》於今(6)日一口氣開放6座島嶼，玩家可在島嶼上盡情探索、蒐集超過20種全新資源！另外，在今日開放【坐騎系統】和新傢俱「魚缸」後，玩家將可使用具有加速功能的「腳踏車」及「滑板車」輕鬆暢遊小森村，還能利用「魚缸」，將捕捉到的魚收藏起來展示在家園中！因應新年到來，小森村也有七大新年活動同步展開，包含【祭典與廟會】、【年獸威猛】、【年味製造】、【新年主題攝影大賽】、【新年兌換活動】、【小森打工版】，連【婆婆搖獎機】中，也將加入新年風格的服裝、傢俱，玩家可在《小森生活》中搶先享受濃厚的年節氛圍！

《小森生活》全新海島副本系統上線、加入玩家森氣值系統、出海冒險再拿豐富獎勵！

《小森生活》強力推出６座全新島嶼，共計新增超過20種全新資源，玩家每次出海，將隨機前往其中一座島嶼探險，並有機會在探險過程中，獲得各種稀有資源，也可透過完成海島專屬的副本任務累積「探索值」，用來抽當季限定外觀以及眾多稀有道具。此外，玩家在探索海島的過程中蒐集到的「珍珠」，可在小森村新推出的【海之家】商城購買限定的海島風情服裝、家具、貓咪服裝外觀。想在大海中盡情徜徉的小森村民，只要累積本次改版後開放的【玩家森氣值】至Lv.36，就能開啟【海島副本】主線任務！

為歡慶【海島副本】開放，官方更特別加碼推出「淨灘活動」，玩家在海島探索中順手撿拾垃圾，維護美麗的海岸環境，就能提高個人的貢獻值，向可愛的海島環保大使「阿浣」兌換當季限定虛寶。

坐騎系統及魚缸展示功能、全新體驗雙雙釋出！

改版後，眾多玩家引頸期盼的【坐騎系統】正式開放，玩家可在商城購買具加速功能的「腳踏車」及「滑板車」，以便更輕鬆地遊覽小森村！此外，商城也將同步上架全新傢俱「普通魚缸」和「高級深海魚缸」，只要在家園中擺設魚缸，玩家就能把捕捉到的魚展示在魚缸中，展現自己的捕魚能力，將家園裝飾成具有個人風格的小型水族館！

打造濃濃年味！七大年節活動同步推出！

為和玩家共同迎接新年，《小森生活》搶先推出七大新春活動：

一.祭典與廟會

玩家收到日記任務並前往神山後，就會看到明亮熱鬧的廟會祭典和充滿年節氣氛的攤位，而每日晚上8點至10點，都會施放廟會煙火，玩家只要抬頭，就可以觀賞美麗的煙火照亮整個神山，還可以拍下照片，收藏這份美好的回憶。

《小森生活》神山祭典廟會。(圖/遊戲公司提供)

二.年獸威猛

玩家收到日記任務並前往森林，就有機會遇到神秘的年獸，與年獸對話就能獲得神秘碎片，蒐集後可用於兌換限量外觀。

三.年味製造

完成日記任務，即可獲得春節限定料理食譜「年年有魚」、「四喜丸子」、「更歲餃子」，並可用此食譜在小森家園中製作美味年菜！

四.新年主題攝影大賽&貓選美

改版後至3月10日為止，將推出春節主題活動攝影賽，主題包含【乘風小農】、【海島趣事軼聞】、【小農觀察學家】、【新年祝賀】、【年假日常】，貓選美的主題為【春節貓】。在比賽中獲得名次的玩家，依據不同名次，有機會得到數量不等的「金貝殼」、「氣球禮盒(大)」、「煙花禮盒(大)」。

《小森生活》新年主題攝影大賽&貓選美。(圖/遊戲公司提供)

五.新年兌換活動

改版後至3月10日為止，玩家可透過日常勞作蒐集獎章，並兌換「屠蘇酒」、「紅木花架」、「元旦櫃子」、「新年被爐」、「年畫日曆」、「糖果盒」、「八仙椅」、「糖葫蘆」、「迎春花燈」、「新年桌」。兌換活動詳細時程請參考官方活動網頁。

六.小森打工版

改版後至3月10日為止，完成打工版任務就可以獲得「百鳥禮盒」、「紅木拱桌」、「富貴竹」、「風車」等新年風格家具。

七.婆婆搖獎機

改版後至3月10日為止，限時推出【小森刮刮樂】限量直購禮包，讓玩家抽好抽滿，婆婆搖獎池也將加入新年風格傢俱、角色服裝、貓咪服裝、坐騎禮包。

《小森生活》打工版及兌換活動。(圖/遊戲公司提供)

(科技)