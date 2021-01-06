銓敘部日前提修法，明訂公務人員退休後所領月退金或遺族撫卹金，只要消費者物價指數（CPI）累計超過5%，就應考量調整；此外，公務員和政務官退休轉赴私校任職，也不再停發月退金，草案將待考試院通過後轉送立院，預計下會期三讀。對此，網友痛批：「根本是為高官肥貓開後門。」也有網友質疑：「捅軍公教刀子，現在送OK繃？」

公務員和政務官退休轉赴私校當「門神」，之前曾在國內引發爭議，許多私校為拿政府補助，紛紛請來具人脈的退休高官任職，這些人除拿月退金，還可領豐厚私校薪水，根據政院統計，約1千多人。為杜絕雙薪肥貓，蔡政府推動年改時，將公校、公務員和政務官退休後轉任私校一併納入規範，明訂退休後如再任私校職務，且每月支領薪酬總額超過法定基本工資，就得停發月退金。不過大法官前年認定此規定違憲，建議改採比例停發，非全部停發。

銓敘部日前提出《公務人員退休資遣撫卹法》、《政務人員退職撫卹條例》部分條文修正草案，刪除再任私校停發月退金條文；草案也明訂，公務人員退休後所領月退金，或遺族所領月撫卹金、遺屬年金給付金額，在CPI累計成長率達5%時，應由試院會同政院，考量整體經濟環境、財政與退撫基金準備率等狀況訂調整比率，或至少每4年檢討。

銓敘部的修法引發網路正反論戰，部分網友認為立意良善，部分網友則痛批：「根本是為高官肥貓開後門」、「目標顯然是政務官，要為下野肥貓掛上黃金降落傘」、「先捅一刀再給糖吃，送紅包原來是這意思」、「捅軍公教刀子，現在送ok繃？」「爽到高階公務員，那基層公務員就該死嗎？」「我不是公務員，但是我就是不爽民進黨挑起對立」、「當家奸計真多，愛玩弄公務員，來世留地獄哭」。

(中時新聞網)