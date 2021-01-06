據「半島電視台」報導，伊朗司法部5日在記者會上表示，為了要讓美國總統川普2020年刺殺伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）付出代價，伊朗已向國際刑警組織提交對川普與其他47美國官員的「紅色通緝令」，繼去年6月後，再次請求國際刑警組織逮捕川普與其他涉及刺殺蘇萊曼尼等美官員。

報導指出，伊朗司法部發言人艾斯邁里（Gholamhossein Esmaili）表示，伊朗嚴肅關注在川普下令刺殺蘇雷曼尼一事，揚言要求追溯並嚴懲那些下令並執行此犯罪的人。

2020年1月初川普下令擊殺蘇雷曼尼，當時1月3日美無人機在巴格達國際機場附近進行突襲，蘇雷曼尼及與伊朗關係密切的伊拉克民兵組織人民動員指揮官穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）雙雙遇刺身亡，讓伊朗揚言要對川普政府報復。

另外，聯合國法外處決、即審即決或任意處決問題特別報告員（United Nations Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions）卡拉馬爾德（Agnes Callamard）也認為，蘇雷曼尼之死違反國際法。

這也是伊朗針對川普以及多位參與刺殺的美國官員，再次向國際刑警組織發布通緝令。2020年6月，伊朗檢察官阿卡熙米爾（Ali Alqasimehr）也以「謀殺與恐怖主義罪名」，對川普和數十名美國官員發出逮捕令，不過國際刑警組織當時強調，此一逮捕令違反「不得從事任何政治、軍事、宗教或種族性質的干預和活動」的章程規定，拒絕伊朗的要求。

不過此時正值川普即將在20日卸任之際，伊朗希望趁此機遇加強逮捕川普的機會，要他面對相關後果。伊朗司法部長萊希（Ebrahim Raisi）在紀念蘇雷曼尼遇刺一週年儀式中指出，川普將會是遭到起訴的主要對象，而且不應該因為政治地位而豁免，伊朗憲法監護委員會（Guardian Council）發言人卡德霍達伊（Abbas Ali Kadkhodaei）上週也曾表示，川普離開白宮後，伊朗將會依法追捕。

(中時新聞網)