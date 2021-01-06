近日有前政府小編在行政院政委唐鳳出席活動時，當場爆料自己在上班時曾被要求要做「供政黨用、引發憤怒」的圖卡，唐鳳也回應確有此事。綠委鄭運鵬今日表示，唐鳳在2014年國民黨執政時就以科技顧問進入行政院，當時就已經有小編作圖及因應這個時代的媒體生態，而國民黨都是用憤怒造成對立，民進黨是用幽默，大家都看的出來。

唐鳳日前表示，2014年時行政院新媒體小組就有這種狀況，但確實2018年選後更多，憤怒的情緒若非對事，而是對人，那對於公共討論沒有幫助。

鄭運鵬指出，唐鳳進政院時是國民黨執政，當時就有這樣的生態，那樣的說法，可能離職小編他自己的個人看法。

鄭運鵬說，民進黨執政之後，尤其行政院長蘇貞昌上任後，在網路上宣傳的圖片與小編的風格都是以幽默見長，並不是那位小編所說，刷憤怒值內容見長，蘇貞昌最有名的梗圖是以自己電火球的特色「咱只有一粒卡臣」不要囤貨，根本沒有憤怒的成份在。

鄭運鵬表示，大家可以去看網路上宣傳方法，國民黨才是用憤怒方式造成對立，行政部門都是以幽默跟得上時事的方式來讓大家注意，這些公開資訊大家都看的出來。

(中時 )