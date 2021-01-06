鄭姓婦人騎車自摔，遭行經的轎車輾過。（王揚傑攝）

今（6）日下午1時50分許，73歲鄭姓婦人騎車行經新北市板橋區正隆巷，不明原因自摔，遭1輛自小客車輾過，造成頭部重創，現場已無生命跡象，隨後急送亞東醫院急救。

自小客車蘇姓駕駛向警方表示，行駛間他見婦人騎車突然從巷弄內竄出，疑似受到驚嚇自摔，人車滑向他正前方，他煞車不及才輾過婦人。

警方獲報到場，經對蔡男實施酒測，酒測值為0，現場依規定照相、測繪與調閱路口監視器，現正釐清肇責與事故原因。

(中時 )