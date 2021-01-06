婦人騎車巷內竄出自摔 滑入自小客車底遭輾爆頭 14:592021/01/06 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鄭姓婦人騎車自摔，遭行經的轎車輾過。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鄭姓婦人騎車自摔，遭行經的轎車輾過。（王揚傑攝） 今（6）日下午1時50分許，73歲鄭姓婦人騎車行經新北市板橋區正隆巷，不明原因自摔，遭1輛自小客車輾過，造成頭部重創，現場已無生命跡象，隨後急送亞東醫院急救。 自小客車蘇姓駕駛向警方表示，行駛間他見婦人騎車突然從巷弄內竄出，疑似受到驚嚇自摔，人車滑向他正前方，他煞車不及才輾過婦人。 警方獲報到場，經對蔡男實施酒測，酒測值為0，現場依規定照相、測繪與調閱路口監視器，現正釐清肇責與事故原因。 小客車急煞後方公車乘險撞上駕駛互槓 小車駕駛：因貓跳上大腿 快訊》國道3安坑隧道8車連環撞 回堵7公里上班族哀號 (中時 ) #婦人 #騎車 #自摔 #輾過 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 機耕協會強逼農友樂捐 農糧署辯只有雲林卻自打臉 08:202021/01/06 生活 5大玄關招財秘訣公開 這植物絕對禁止擺門口 06:302021/01/06 運勢 雲林縣政府推校園生廚餘在地處理 垃圾減量往下扎根 17:562021/01/06 寶島 DHL自取服務再升級 全台貨件自取點超過6千個 17:502021/01/06 財經 南市整頓圓環交通 拿東門城開刀 04:102021/01/06 地方新聞 新聞界女神首合體 王乃伃自曝25年來第一次是獻給他 12:322021/01/06 娛樂 新北圍堵紅火蟻 入侵範圍砍半 04:102021/01/06 地方新聞 台股萬里無雲 29檔創新高價 04:102021/01/06 證券．權證 北投大地聯手喜來登 共推暖湯二泊 15:382021/01/06 生活 台灣高鐵 邀唐氏症青年參訪高鐵探索館 16:202021/01/06 財經 陸空聯手最高發表會 福斯商旅T6.1 Multivan上市 18:002021/01/06 汽車情報-汽車新聞 社會熱門新聞 台中一中學生拒讓座 阿伯怒嗆「敗類」拉扯 警：社維法送辦 - 社會 外籍男師看色情網陳屍租屋處 下體慘遭螞蟻啃咬滲血 死因出爐 - 社會 鐵捲門故障瞬間掉落！男員工鑽店內「身體對半折」壓底掙扎 驚悚畫面曝 - 社會 中一中學生與阿伯爭位拉扯 學生曝特殊身分：不喜歡旁邊坐人 - 社會 富商27本神秘筆記曝光 200名公務員吃喝爽拿全現形 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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