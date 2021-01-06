西門子歌美颯委託金屬中心執行西門子歌美颯所開發的三套離岸風電專業訓練課程，將由西門子歌美颯派員來台培育與認證金屬中心講師，並定期審核專業訓練項目。預計2021 年 1 月訓練設施與師資將可到位，並預估明年將有 70 位技術人員接受此訓練。

西門子歌美颯說，未來接受此專業課程培育的學員將包含:西門子歌美颯建置與運維技師、西門子歌美颯客戶以及西門子歌美颯承包商。

這將是西門子歌美颯第一次於亞洲委託外部單位，執行西門子歌美颯專業客製化課程，此合作具有代表性意義，將進一步推動台灣離岸風電人才技術移轉，深化西門子歌美颯長期耕耘台灣離岸風電市場的承諾，也代表金屬中心具備市場競爭力並能提供國際級專業品質的訓練。

金屬中心接受經濟部能源局委託，籌備及經營位於興達港的高雄海洋科專區。其中海洋科技產業人才培育及認證中心與合作單位 Maersk Training 提供國際風能組織 (GWO,Global Wind Organization) 各項離岸風電課程，包括基礎安全及技術訓練、進階救援及急救訓練、吊車及指引手訓練及葉片修復等專業課程。獲得西門子歌美颯的認可，選派人員前來專區進行訓練，並有部分人員在完訓後已陸續投入蓬勃的風電產業。金屬中心並規劃隨著政府離岸風電發展的進程，持續引進相應訓練設備以提供進階及專業課程。以期成為台灣及亞太地區離岸風電人才培訓及認證的搖籃。

隨著雙方合作意向書的簽訂，證明西門子歌美颯長期投資台灣離岸風電市場的決心，同時代表金屬中心訓練能量獲得指標客戶肯定，設施及講師認證均滿足西門子歌美颯客製化訓練條件。金屬中心日後的訓練設施，不只能滿足台灣地區的快速發展的風電產業人才需求，也能為西門子歌美颯及其他立足台灣、放眼亞太的離岸風電廠商，提供進軍市場的國際化人才。

(工商 )