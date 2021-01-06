揮別2020年、迎向2021年，悠遊付在新年之初即準備多項好康回饋，橫跨超商、超市、3C賣場、美食，最高回饋率竟高達33.6%，這麼好的回饋，是不是值得在開年第一天手刀去搶？

悠遊付2021年最新回饋。（悠遊卡提供／黃慧雯台北傳真）

如果習慣在便利商店消費，自1月1日至1月30日，在全家便利商店使用悠遊付，每周五、六單筆消費滿500元，即回饋168元，回饋率達33.6%，限量1萬份，每帳戶限回饋1次。自1月6日至2月23日，在萊爾富使用悠遊付消費，單筆滿100元以上回饋悠遊付儲值金20元，回饋率最高也有20%，單筆可累贈，每戶回饋上限400元，限量2萬份。

習慣前往超市消費的朋友，使用悠遊付也有優惠！自1月1日起至3月31日止，持悠遊付在頂好超市單筆消費388元以上，回饋10%悠遊付儲值金，每帳戶單日限贈1次，最高回饋500元。

想買3C家電？1月8日至2月28日至燦坤3C門市使用悠遊付消費，首筆滿3,000元以上，送600元悠遊付儲值金，限前1,300名，首筆滿1萬元則送1,000元悠遊付儲值金，限前200名，單筆不累贈，每帳戶限贈1次。

此外，國民美食鬍鬚張，使用悠遊付消費，每筆皆享20%悠遊付儲值金回饋(每筆交易回饋上限200元、每帳戶回饋上限400元，回饋金總金額100萬元)，活動好評延長至3月31日，預購紅運年菜也適用，吃美食又可拿回饋，千萬別錯過。

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