【愛傳媒左化鵬專欄】三人行必有我師焉。前駐波蘭大使江國強兄，台灣文史專家朱瑞徵兄，既是良師也是益友。三人相約參觀「台北賓館」。

我們先在外交部前碰面，江兄送我一冊極其珍貴的「百年傳承，走出活路」 一書，朱兄也送我一套上下兩冊精美的繪圖。

我兩手空空，正愁無以回報，忽見賓館水塘內，黑毛浮綠水，紅掌撥清波，幾隻黑天鵝游來游去，其中一隻，在岸邊濮濮振翅，抖落身上的水珠，掉了幾支鳥毛，機不可失，我趕緊拾得兩支羽毛，送給兩位仁兄，回報贈書之德。

在下此舉，上合天心，下符地理，中通人情。吻合了中國歷史上一個典故。

相傳，唐朝貞觀年間，西域番邦回訖國遣使緬伯高，向大唐進貢。奇珍異寶中，有一隻世所罕見的白天鵝。

緬伯高懷中揣著這隻天鵝，披星戴月，曉行夜宿，一路前往長安。天鵝是水禽，那堪陸上舟車勞頓，被折騰的奄奄一息。

途經沔陽湖，天鵝見水，呱呱歡叫，緬伯高見狀，趕緊將天鵝放入湖中。果然天鵝悠游戲水，曲項向天歌。

緬伯高見天鵝恢復生機，拊掌大樂。不料天鵝不識好歹，趁他毫無防備，突然振翅高飛。緬伯高又驚又怒，飛撲向前，卻只抓到幾支鳥毛。

一時之間，他老兄呆若木鷄，欲折返回訖，卻不知如何交代，只好在路上尋得一塊錦緞，包著幾支羽毛，悔恨交加，惴惴不安，逶迤向前行。

面謁唐太宗，詳述失鵝經過，唐太宗見錦緞中有詩一首，「天鵝貢唐朝，山重路更遙，沔陽湖失寶，回訖情難拋，上奉唐天子，請罪緬伯高，物輕人意重，千里送鵝毛」。

唐太宗觀詩後，莞爾一笑，見這呆子，忠厚老實，不辱使命，非但不以為忤，反而重重賞賜。

從此，「千里送鵝毛，禮輕人意重」。就成為中國人餽贈禮物時的用語。我也送出了兩根鵝毛，不求賞賜，但求永誼永固。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)