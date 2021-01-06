馬英九出席國民黨公教警消委員會成立大會。（黃世麒攝）

前總統馬英九今出席「國民黨公教警消委員會」成立大會，馬致詞時針對萊豬進口，公開嗆聲蔡英文總統，到底是哪一任總統承諾美國要開放萊豬進口，蔡英文應該要舉證說明，否則就應該公開向國人道歉。

馬英九今天針對蔡英文於元旦談話提及開放美國萊豬進口是因為「過去政府已做出承諾，如今已經沒有迴避的空間，希望國人體諒」，馬質疑，許多人、包括他在內，從來沒有聽過我國總統曾經對美國承諾過要開放萊豬進口。

馬英九說，如果蔡英文說的是真話，那為什麼蔡英文去年8月28日宣布萊豬進口時，完全沒有提這點，直到4個月後才公開這件事？如果當時就提出來，不是會更有說服力？顯然蔡英文的說法令人難以相信。

馬英九強調，他一向反對萊豬進口，一路走來始終如一，當然不會在任內向美方要承諾開放。那到底是誰向美方國承諾的？蔡英文並沒有講，所以他呼籲蔡英文應該要說明，並且要舉證，是哪一位總統曾經對美國做過這樣的承諾，如果蔡英文說不出來或無法舉證，蔡英文就應該公開向國人道歉。

馬英九也指出，美國總統當選人拜登也已宣布短期內不會與他國簽署自由貿易協定，最近台灣還被列為匯率操縱國，台灣開放進口萊豬沒有得到好處，反而先被挨了2記重拳。

馬英九並提到，去年底行政院宣布，如果地方政府仍堅持要以地方自治條例規定萊劑零檢出的話，那執法的公務員會遭受到處分，「這種話根本就是亂講，要處罰也輪不到中央政府」，行政院後來趕緊改口，可見開放萊豬這麼重大的政策，政府根本準備不足、舉棋不定、朝令夕改。

馬英九認為，萊豬還沒有入境，混亂的程度就已經不亞於去年發生的口罩之亂跟三倍券之亂，真的讓人瞠目結舌，這個政府既不了解國際情勢、又不尊重主流民意，更不遵守憲法保障人民的健康權的用心，「人民怎麼還能相信這樣的政府？」

馬英九還以最亞洲週刊用封面諷刺蔡英文獨裁的像皇帝，「但就算蔡英文是皇帝，也不應該無的放矢、信口開河。」

馬英九最後與在場來賓強調，國民黨正在推動反萊豬公投，已進入第二階段連署，希望連署書能衝到50萬份以上，這事關國民健康，盼大家發揮影響力，要全力支持這項公投，今年8月28日剛好是一年前，蔡英文宣布開放萊豬的一年之後，他們要用真正的民意，來否決民進黨的獨裁，「讓總統把美國萊豬吞回去。」

(中時 )