台南市農業局於官田區公所舉辦生態給付相關辦法說明會，與農友交流意見。（劉秀芬攝）

行政院農業委員會林務局自今年1月1日起實施瀕危物種生態給付，獎勵農民施行友善耕作。台南市官田區是瀕危物種水雉的重要棲地，農業局6日於官田區公所舉辦座談會，為農友說明獎勵方案，農友反應今年因停灌導致田間無法蓄水，農業局也將彙整問題回報林務局，研議因應辦法。

農業局表示，瀕危物種生態給付方案自1月1日開始實施，往年有參與春作水稻不拌農藥補助的農民，今年仍可加入友善農地給付，並回溯到1月1日，不會影響權益

市府自1998年開始推行水雉保育獎勵方案，搭配友善耕作方式，全市水雉原本只有20餘隻，2020年增加到1723隻，去年水雉巢位並孵化幼鳥通報獎勵有400多件，今年實施的瀕危物種生態給付，也包括水雉巢位並孵化幼鳥通報，名額預計比去年更多，往後也會視通報數量再調整。

為鼓勵農民照顧好田間環境，也推出友善農地給付與巡護監測給付，包括冬季維持田區蓄水，並且不撒布具農藥稻穀，每公頃每年可獲得獎勵金8000元；全年不使用除草劑、毒鼠藥及非友善防治網，農產品抽驗符合農藥安全檢出規範，每公頃每年可獲得獎勵金最高2萬元。

另外，提高在地居民加入友善環境行列，鼓勵在地民間團體、社區發展協會成立巡守隊，協助環境清潔、通報違法網具與宣導保育相關工作，巡守隊每年可領到最高6萬元獎勵金，各里如有意願成立巡守隊，可提出計畫書向農業局申請。

(中時 )