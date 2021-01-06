台灣第一名模林志玲2019年和小7歲的「放浪兄弟」成員Akira（黑澤良平）結婚，去年因新冠肺炎疫情，林志玲常台灣、日本兩頭飛，上月她回台出席活動，指跨年前就會回到日本跟老公迎接新年。今(6日)Akira曬照問候，分享與愛犬的帥氣合影，還可愛地用Hashtag介紹狗狗的名字是「Hope」，讓粉絲直呼：「能這樣被抱著當狗也願意」。

林志玲上月回台工作，透露2020年台灣、日本兩邊跑，光是居家檢疫隔離的日期就長達40多天，笑稱自己是隔離達人，外界好奇她婚後積極拚做人，是否有好消息？她無奈說：「已經在計畫很久了，不知道小天使是不是還在排隊，希望趕快報名來我這邊」。

Akira分享跟愛犬合影。（圖／翻攝自EXILE-AKIRA微博）

去年林志玲人在日本，不忘透過社群網站分享近照，卻被網友質疑「修修臉」，上月她親自回應此事，坦言其實是自己不太會用濾鏡，「我知道以後不能亂用，因為姊夫都說看起來很好看」，笑指都因為另一半的誇獎才被傳整形，間接否認修修臉傳聞。

粉絲留言。（圖／翻攝自EXILE-AKIRA微博）

今Akira在臉書、微博分享近況，寫下：「今年我和家人在家度過了新年假期，在這樣的時期，徹底做好自己的健康管理與預防對策是很重要的事。2021年，由衷祝福大家平安健康地，度過充滿愛和歡笑的每一天」，祝福眾人有更美好的2021年，他也介紹懷中的鬥牛犬說：「MyDog」、「小狗名叫HOPE」，引來粉絲祝福：「和志玲姐姐也一起度過美好快樂健康的每一天」、「狗叫Hope的話，那麼哥哥就緊緊抱住它吧」、「帥得我拍案而起」。

(中時新聞網)