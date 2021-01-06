國際疫情嚴峻，台灣邊境防疫大緊縮，因本國籍人士今年1月15日起入境，居家檢疫要求1人1戶，但居住的問題不少，陳時中表示，返台1人1戶的隔離原則就是「不會跟外面的社區接觸」，也就是說在外國本就是同住者，返台就可以同戶隔離，不會反對，就算5人同住也可以。

陳時中表示，返台隔離的原則，住在同戶者，不會跟外面的社區接觸，而這些人原本就是同住者，在外國同住，回來又同住的話，不反對，因為和社區沒接觸。

不過陳時中提醒，越多人住在同一戶，檢疫隔離的時間就會要冒拉長的風險。萬一有人被檢疫是陽性其他人檢疫時間就要跟著往後延。舉例來說，5人同戶，出現一個人陽性，其他4人就繼續居家檢疫14天，住越多人風險越高。

發言人莊人祥也提醒，一人一戶雖可住同一戶，但每人還是要獨立一室，除非有人需要被特別照顧。一但違法，就可以根據傳染病防治法開罰10到100萬元。會請民政司抽查，一但不符合就會請地方政府開罰。

(中時 )