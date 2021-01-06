大陸演員楊冪臉蛋標緻，但高顏值也帶來困擾，動不動就被傳整形。近期她參加綜藝節目《奇葩說》，表情被嫌僵硬，且瘦到雙頰凹陷，幾乎快掛不住肉，引起網友熱議。

擁有226萬粉絲的知名娛樂博主「混剪吃瓜君」於今（6日）針對楊冪的臉部變化發布一篇文章，他指出楊冪錄《奇葩說》時，用手按住太陽穴控制自己不要做太大的表情，同時提著眼尾防垂，結果臉上的凹凸反而變多，「法令紋非常嚴重，下巴兩側的肌肉崩塌明顯，嘴部也極力控制」更直言表情太僵硬、不自然，懷疑進廠美容過頭，把臉蛋整壞了。

知名博主列出楊冪臉不自然的地方，引起網友迴響。（圖／微博@混剪吃瓜君）

就是這張照片被部分網友質疑楊冪的臉整壞了。（圖／截取《奇葩說》片段）

影片曝光後，不少網友的確認為楊冪有整形，精闢地分析：「楊冪下顎骨是一刀切的，很容易掛不住肉。而且不管切前切後，臉型都一直不流暢」、「楊冪上《奇葩說》真的老態畢現，臉上還有奇奇怪怪的紋路」、「她主要還是切了骨頭，肌肉掛不住，不是因為打針。」但還是有許多粉絲抱持不同想法，替楊冪說話，「她的老態是因為太瘦太過操勞導致，根本沒有整形」、「還是超正的」、「可是小時候就是長這樣」。

(中時新聞網)