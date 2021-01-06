民進黨駐美代表處人事相關問題，民進黨發言人謝佩芬表示，現階段民進黨駐美代表處僅有兩人，人力有所不足，因此，該處依需求增聘新的人員加入。此職務為民進黨黨內幹部，並非公職人員。

吳迪曾擔任台灣人公共事務會（FAPA）政策研究員，與參議院辦公室合作促進美台關係。吳迪於2018年獲得喬治城大學（Georgetown University）的外交學碩士學位，主修全球政治與國防。此前，吳迪於2014年獲得國立台灣大學的社會學學士學位。

謝佩芬指出，長期以來，民進黨相當重視對美關係，國際部會與各國駐台使節進行各項交流，如定期的拜會、舉辦外交使節政策說明會等，也透過民進黨駐美代表處，與美國行政部門、國會議員、智庫學者等各界保持密切聯繫，即使是在疫情期間不曾間斷。

謝佩芬表示，蔡英文總統上任以來，鼓勵年輕人能積極參與黨務工作，黨務工作除了文宣、組織等，亦包含政黨外交的推動。民進黨作為執政黨，極力推動外交工作，非常鼓勵有志於為台灣發聲的年輕人才加入民進黨，使其有機會參與政黨外交的實務工作。舉例來說，國際部，在去年寒假，有針對在台外籍生推出的「台灣多元文化冬令營」，就是民進黨長期推動的政黨外交工作之一。

謝佩芬強調，政黨外交是協助國家拓展外交重要的一環，也因民進黨重視年輕外交人才的培養，所以，長期以來，民進黨國際部和駐美代表處聘任很多優秀年輕人，透過年輕人所展現的活力與創意，讓台美雙方能更為認識彼此，拉近關係。在蔡英文總統領導下，民進黨也全力做好政黨外交工作，協助行政部門推動對外工作。目前台美之間可以達到史上最好的關係，相信世人有目共睹。

(中時 )