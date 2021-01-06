DHL Express （DHL 國際快遞）今日宣布「自選遞送服務」系統再升級，與萊爾富國際股份有限公司全台有EC服務的1,300家門市合作。這項服務的擴展將滿足不斷增加的跨境電子商務需求，並為全球寄件人和收件人提升取件地點的可及性和選擇性。DHL國際快遞擁有全台零售網絡，合併加上現有的全家便利商店和中華郵政i郵箱零售取件服務，提供超過6,000個跨境網購的貨物取件點。

DHL國際快遞台灣總經理黃湧君表示：「跨境電子商務逐年增加，越來越多的消費者除了在國內電子商務網站上購物外，也在國際電子商務平台上購物。隨著我們努力成為全台第一的國際快遞服務領導品牌，我們同時擴大零售網絡覆蓋範圍，注入更完善的便利性以迎合不斷改變的消費者習慣。DHL國際快遞擁有逾260架專用飛機和專業團隊散佈全球，可以在任何時間配送到任何地點，滿足網購族的需求」。

網購族於跨境平台上購物時選用DHL國際快遞服務，DHL將於貨件寄出的第一時間由系統自動發送貨件號碼及DHL「自選遞送服務」連結到收件人的電腦或行動裝置上，收件人透過該連結可彈性設定收件日期、時間及地點。如需繳納關稅，收件人可透過 DHL線上進口關稅支付平台繳納，或於萊爾富門市櫃台收取貨件時，直接繳納關稅。待貨件交付至指定萊爾富門市後，將傳送簡訊通知收件人前往門市領取。

DHL國際快遞的「自選遞送服務」不但有效幫助DHL提升送件成功率達98％，也幫助跨國電商提升獲利及市占率。DHL國際快遞與萊爾富便利商店的合作，增進DHL 客戶自取服務的彈性和取件地點的可及性，展現DHL持續在預測和滿足台灣客戶需求上的努力。

(中時 )