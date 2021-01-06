屏東縣政府今年以「蔬果星食趣」為主題，推出2021占星節氣曆。（林和生攝）

講究時令節氣的農民曆在南台灣多數家戶中仍是必需品，屏東縣政府今年以「蔬果星食趣」為主題，推出2021占星節氣曆，除有一般農民曆常見的民俗信仰及節慶祭祀外，更邀請知名占星師蘇飛雅、植物專家屏東科技大學副教授周映孜及多位知名餐廳主廚，將12星座特質結合屏東物產，設計出一系列美味食譜。

屏縣府為此統計近3年新生兒最多星座前三名，分別是天秤、魔羯與獅子座。蘇飛雅指出，過去民眾總將星座與個性作聯想，但鮮少人與節氣連結，其實一個星座包含2個節氣，兩者息息相關。

她舉例表示，天秤座出生在秋分後，相對應的器官為腰、腎，建議可以攝取蕃茄、香蕉等蔬果，有較多茄紅素，也能幫助睡眠；魔羯座因在冬至後，這段時間容易大魚大肉，建議可以多吃高麗菜等蔬菜，幫助消化。

屏縣府研考處長黃國榮指出，這次特地請來luluwan魯魯灣主廚巴魯、佳珍海產蕭友澤、川味居麵食館陳曉平、Gien Jia 挑食蔡易達及詠珍美食舒詠珍設計特色食譜，配合不同星座，搭配屏東優質農特產品入菜，隨刊還贈送精美食譜海報，民眾可張貼在家中適當位置，使用起來更便利。

黃國榮表示，「蔬果星食趣－2021屏東占星節氣曆」採限量發行，6日起在屏縣府南北棟服務台、縣內各戶政事務所、財稅局、屏東太平洋百貨服務台、環球購物中心屏東店服務台、縣內部分郵局及台北、台中、高雄等台鐵車站服務台均可免費索取。

(中時 )