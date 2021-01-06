警方依法逮補負責人及賭客等25人，移送南檢偵辦。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市警善化分局日前接獲民眾檢舉，指出善化區偏僻農地內，疑似有聚眾天九牌賭博牟利情事，經員警埋伏後，發現曾文溪床樹林後，確實有一處戶外大型賭場，成功取締包括蘇姓賭場負責人及在場賭客共計25人（11男、14女），全案依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

員警透露，該職業賭場負責人十分狡猾，為規避查緝，會利用多處人煙罕至之農地，作為聚賭場所，甚至還用農用黑色避光網圈圍，並隨機邀眾於預定地點聚賭。員警獲悉流竄聚賭地點後，就由分局長朱信憲調派偵查隊、督察組及派出所等共計20名警力，迅速趕至上述地點展開內外包抄，也順利逮捕蘇姓負責人及賭客等25人，查扣天九牌賭具、抽頭金及賭資等證物，全案移送南檢偵辦。

善化分局長朱信憲呼籲，針對各項不法犯罪，尤其是防制職業賭場、掃蕩槍毒及街頭暴力，將不會鬆懈。而職業賭場是治安的毒瘤，容易衍生幫派、黑道、槍械等暴力犯罪發生，嚴重影響社會治安，分局將於年節假期期間，全力掃蕩轄內賭場，呼籲民眾千萬不要心存僥倖，切勿以身試法。

(中時 )