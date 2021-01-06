為改善新竹地區及竹科園區等民生與產業之供水穩定，並推動區域水源共同調度聯合運用，台水公司積極趕辦桃竹備援管線工程計畫。計畫內各工程於108年10月份陸續進場施工，管線總長度26.26公里，工程經費約為27.8億元，由前瞻基礎建設計畫項下支出。原訂110年3月管線陸續完成，惟因水情嚴峻，台水公司為穩定供水，全力趕辦。

根據統計，截至110年1月4日，管線埋設已完成25.88公里，管線完成率為98.55%，預計提前至110年1月底完成通水目標，以紓解新竹地區的缺水危機。

水公司說，本工程施工期間，遭遇既有管線障礙繁多，推進管共22段(長達2.85公里)，工作井挖深達12~14公尺，遭遇不同地質變化(巨石及黏土層)及地下水，困難度高，另常因遇軟硬不同土質，致推進機頭偏離，或遇障礙物，而無法前進，台水公司除積極研議開設搶救井並適時調整工法克服各種困難外，更商請廠商加派工班，在沿線幹道上約40個環境惡劣的工區連續趕工，台水公司胡董事長南澤亦每周親往工地督導，所幸在地方政府的協助與支持及第一線台水公司同仁與施工人員努力下，不畏困境，肩負使命向前邁進。

水公司指出，本計畫工程完成後，配合已完成之板二計畫及板新大漢溪水源南調計畫，透過北水南調，桃園支援新竹地區最大每日20萬立方公尺，如此新竹地區將進入另一個更安全、穩定的供水環境。

(工商 )