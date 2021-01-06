網遊台東意外拍到黑色不明物體，乍看之下很像是UFO，引發網友討論。（圖／蔡姓網友提供）

外星人來台灣了？蔡姓網友分享一張照片說，元旦開車經過南迴公路時，看著沿途風景美麗，隨手拍了兩張照片，回家一看發現照片中竟有著黑色不明物體，引發網友熱議，許多人興奮地喊，真希望外星人來台灣定居。

一名蔡姓網友昨下午在臉書社團「UFO與外星人分享討論區」分享，跨年隔天開車去台東，經過南迴公路大武鄉，看著天空很美，便隨手拍了兩張照片，短短一秒鐘，等到回家整理照片才發現，天空中有個不明黑色物體，乍看之下超像UFO。

從原PO分享的照片中可見，湛藍色的天空中，厚厚的雲層微透出陽光，看上去相當美麗，但仔細一看會發現，照片中間上方的位置有個不明的小黑點，放大一看感覺是個黑色半圓型的物體，引發網友討論。

不少人看了照片紛紛留言，「是UFO！」、「好厲害，都可以拍到，羨慕」、「真希望外星人來台灣定居」、「終於來台灣了」、「隱身器忘記打開」、「這很猛欸，人家超音速、光速經過剛好被你拍到」、「算是泡麵碗反過來樣式的飛碟，滿漢全席那種口味的」、「你這樣公開，不怕被外星人追殺？」

根據《聯合報》報導，攝影專家指出該照片是用手機內建相機拍攝，物體、背景與光線間皆無違和感，因此這個黑色不明物體不像是後製上去，推測可能是氣球或是其他物體。

(中時新聞網)