臉書粉專日前放了張可愛小鴨的照片指稱欲緩和氣氛。（摘自新富王鴨肉店臉書粉專）

6日的「道歉啟示」對鴨主表示「我不應該在妳的鴨肉上灑鹽。（摘自新富王鴨肉店臉書粉專）

台中市北屯區1家鴨肉店，日前因對熊貓女外送員出言不當，引發發網友撻伐；6日名稱為「新富王鴨肉店」臉書粉專貼出「道歉啟示」並指出，未經同意使用一張鴨子圖片，希望鴨主原諒，網友懷疑是店家新創臉書，道歉對象非女外送員，又掀起鄉民議論。

據了解，「新富王鴨肉店」臉書粉專於4日創立，上面寫「我們不會道歉，不爽吃就不要吃，一堆外地人在喊熱，影響不到我們的」；後來放上1張黑白鴨子照，PO文「因今日本店外送風波導致網民砲火不斷，於是放了張可愛小鴨的照片欲緩和氣氛」。

臉書粉專指出，不知照片背後隱情，遭有心人士刻意曲解，讓美女鴨主誤解，非常抱歉，對於您的遭遇感到十分遺憾，為此想做出補償，若有人尋獲此鴨，可到鴨肉店免費領取2盤鴨肉，附贈沾醬。

6日的「道歉啟示」再加1張鴨肉鍋的照片，並表示「我不應該在妳的鴨肉上灑鹽，希望妳能原諒我，也望您的鴨鴨能早日返回您身邊」等道歉文。

鄉民酸，「店長真的沒被人打過？」、「自以為幽默在鴨肉上灑鹽」「很愛刷存在感」，但也有網友認為「新富王鴨肉店」臉書粉專是「假粉專還一堆人當真亂罵」等留言。

(中時 )