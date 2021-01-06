台中市北屯區1家鴨肉店，日前因對熊貓女外送員出言不當，引發發網友撻伐；6日名稱為「新富王鴨肉店」臉書粉專貼出「道歉啟示」並指出，未經同意使用一張鴨子圖片，希望鴨主原諒，網友懷疑是店家新創臉書，道歉對象非女外送員，又掀起鄉民議論。
據了解，「新富王鴨肉店」臉書粉專於4日創立，上面寫「我們不會道歉，不爽吃就不要吃，一堆外地人在喊熱，影響不到我們的」；後來放上1張黑白鴨子照，PO文「因今日本店外送風波導致網民砲火不斷，於是放了張可愛小鴨的照片欲緩和氣氛」。
臉書粉專指出，不知照片背後隱情，遭有心人士刻意曲解，讓美女鴨主誤解，非常抱歉，對於您的遭遇感到十分遺憾，為此想做出補償，若有人尋獲此鴨，可到鴨肉店免費領取2盤鴨肉，附贈沾醬。
6日的「道歉啟示」再加1張鴨肉鍋的照片，並表示「我不應該在妳的鴨肉上灑鹽，希望妳能原諒我，也望您的鴨鴨能早日返回您身邊」等道歉文。
鄉民酸，「店長真的沒被人打過？」、「自以為幽默在鴨肉上灑鹽」「很愛刷存在感」，但也有網友認為「新富王鴨肉店」臉書粉專是「假粉專還一堆人當真亂罵」等留言。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。