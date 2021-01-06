國民黨主席江啟臣今天在中常會宣布本周末9、10日將在全國159個點同步展開「反萊豬、綁大選」兩項公投第二階段連署，另廣設友善連署點、設公投官網，全面展開連署。江啟臣也重申支持地方政府制定更嚴格的食安標準、肉品明確標示，積極協助地方政府對中央宣告無效提出司法救濟，呼籲行政院把釋憲權力還給司法院大法官，在大法官做成解釋前，「不得停止、變更、撤銷、廢止地方政府的決定與執行。

江啟臣致詞說，民進黨政府去年年底強行通過進口萊豬的行政命令，在今年1月1日生效，市場亂象也開始浮現。民進黨卻對消費者的擔憂、餐飲業者的煩惱、畜牧業者的壓力，繼續視而不見，面對豬價調漲，民進黨更是「霸氣」宣稱消費者負擔得起，缺乏苦民所苦的傲慢心態，令人心寒。

他說，面對萊豬強勢來襲，民眾始終有高達六成以上的反對聲浪，更凸顯出代議制度的實質缺陷。我們除譴責多數民進黨立委悖離民意，更堅定推動公投，以直接民主表達民眾反對萊豬進口，與堅持公投綁大選的決心！

江啟臣說，中選會已經提供兩個公投提案第二階段連署格式。本週末 1月9日、10日兩天，我們在全國共159個點展開同步連署的作業，一起展現達成連署任務的決心。後續將持續在人口集中地區，設置連署攤位，也將在黨籍民代、地方黨部、店家等據點設置「友善連署點」，方便民眾就近連署，更要持續宣講，讓國人更了解公投案內容。

此外，目前也加緊趕工設置公投官方網頁，方便下載連署書、公布連署點、定期提供相關的資訊，透過虛實整合，讓兩個公投案連署工作成為國人直接民權的典範，確保今年8月28日可公投。

江啟臣說，去年底，行政院大張旗鼓召開記者會，踰越行政權，宣稱地方政府採行更高標準的食安自治條例違憲，更恫嚇基層公務員不得執法，囂張跋扈的心態，對地方政府自治權以及公務人員依法執行公務，都是惡意傷害。中央行政單位霸道的心態，令人無法置信。

他說，國民黨再次重申，支持地方政府制定更嚴格的食安標準，支持肉品明確標示，為人民健康把關。也將積極協助地方政府，針對中央政府的無效宣告，提出相關司法救濟。呼籲行政院應該把釋憲的權力還給司法院大法官，並且依據地方制度法規定，在司法院大法官做成解釋之前，「中央不得停止、變更、撤銷、廢止地方政府的決定與執行」，尊重地方政府自治權，由地方政府為國人健康把關。

江啟臣強調，國民的健康無可取代，民進黨主導的國會在食安源頭放火，地方政府自然應該制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。民進黨政府既然無法承擔外部壓力，更應該支持地方政府協助食安把關，逕行宣佈違憲，恫嚇基層公務員，就是威權復辟，就是民主倒退，絕對無法為國人所接受。

(中時 )