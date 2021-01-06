現代（HYUNDAI）汽車12月銷售創佳績，由休旅家族最新成員All New VENUE熱銷帶動下，全品牌單月總銷售1,785台寫下近八年來新高紀錄﹐全年累積總台數超越整體市場的成長9.9％，達到12,379台。把握農曆年前購車旺季，再推全車系車款超低月付880元專案，希望拉攏首購族買車。

All New VENUE 12月的786台不僅最暢銷，亦是品牌在台銷售以來第四佳績，高CP值商品力持續發酵獲得肯定，造就銷售量逐月成長上升，對應現在購車消費者無論是首購，或者是家庭用車增購，各方面都能給予優首選，最新穎的外型內裝設計，高規格的主被安全防護以及新世代Smartstream 1.6引擎搭配IVT變速系統的越級操控樂趣，在在都是目前國內同級車款無可比擬。

儘管汽車市場同樣成長，2020年南陽實業在更積極行銷策略下，無懼市場眾多新車在下半年紛紛上市，漂亮打出一張高於市場成長的好成績。1月特別針對全車系車款推出超低月付880元專案，TUCSON及ELANTRA再享2萬元購車金與5萬元配件禮的雙重購車優惠；兼具節能環保與駕馭樂趣的KONA Hybrid與IONIQ hybrid新能源車款在Click to Buy線上訂購，送3萬元購車金、6萬配件禮專屬好康，以及100萬零利率輕鬆擁抱正七人座LSUV地的SANTA FE無壓力專案。本月HYUNDAI促銷優惠活動歡迎蒞臨HYUNDAI全國展示中心或官網查詢。

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