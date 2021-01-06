Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

NBA去年為黑人民權與警察暴力做出的努力都白費了，湖人球星詹姆斯(LeBron James)6日在逆轉擊敗灰熊之後表達他的憤怒。去年8月射傷黑人男子的白人警察薛斯奇(Rusten Sheskey)本周獲檢察官不起訴，讓詹姆斯非常痛心。「感覺我們的心肝脾肺都挨了一記重擊。」

白人警察薛斯奇從背後對黑人男子布雷克(Jacob Blake)連開7槍，導致布雷克下身癱瘓，激起全美憤怒。案發地點在威州的基諾沙，距離NBA最近的球隊是公鹿，氣得公鹿球員擅自罷賽，引起全聯盟季後賽震盪。

基諾沙地方檢察官說明，他們觀看了40小時的影片和數百份警察報告，他們認為薛斯奇是自我防衛才開槍。布雷克事後坦承自己手中持刀，當警察持槍喝令他時依舊置若罔聞。目擊者與在場警察的證詞陳述，布雷克有試圖攻擊身旁的警察。

布雷克的家屬非常不滿，他們表示從影片看來絕對是薛斯奇的錯。NBA去年的國歌陳抗，球場地板漆上的「黑人命很重要」，卻換不來黑人同胞的正義，讓詹姆斯格外難受。他引用金恩博士的話說：「不正義的法律，根本就不能算是法律！」

(中時新聞網)