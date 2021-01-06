演藝圈星二代不少，但能比自己爸媽更有個人風格的不算多，艾爾蘭鮑德溫(Ireland Baldwin)就是其一，身為好萊塢巨星金貝辛格與亞歷鮑德溫的女兒，艾爾蘭不但長相兼具爸媽的優點，風格也比媽媽還嗆辣，近來曬出日常趴趴走照片，竟只穿長靴就入鏡，引發熱議。

艾爾蘭鮑德溫的父母赫赫有名，老爸是近年神模仿川普出名的亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)，媽媽是既性感又剛毅的「格雷前主子」金貝辛格，兩人都是圈內兼具硬底子演技與個人特色的影星，但女兒艾爾蘭走出自己的路，身為模特兒兼網紅的她，對時尚很有個人哲學，尤其偏愛美國西部牛仔復古風，也不吝於在社群展現姣好身材，被封為「最辣星二代」，在年輕世代間的名氣不輸爸媽。

新冠肺炎疫情肆虐歐美地區，許多明星網紅都躲好躲滿以策安全，而艾爾蘭宅在家卻不無聊，仍盡情展現自己，她今天更新了IG，貼出3張居家照，tag了知名鞋履品牌Tamara Mellon，表示自己在家也穿上她家的靴子，直呼：「膝上長靴讓我渾身發光」。

照片中，愛爾蘭穿上及膝黑色皮革長靴，除了這個，身上啥都沒穿，百分之百凸顯重點，一張照是她雙腿微屈膝、雙手環胸入鏡，巧妙遮住重要部位，另一張則是她背對著上樓梯，讓美背、翹臀與逆天長腿一覽無遺，艾爾蘭用最大的尺度幫品牌宣傳，堪稱最有誠意業配文。

(中時新聞網)