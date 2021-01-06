剛滿30歲的女星陳子玄是八點檔的當家花旦，她近期在新戲飾演傻白甜的千金小姐張子婷，而總是包緊緊的陳子玄原來身材超有料，她今（6日）就在網上放送泳裝照，陳子玄胸口還開深V曬白嫩上圍，而往下一看，腰上還有挖洞設計，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

陳子玄今突破尺度，在網上分享泳裝照，她也發文寫下：「應該沒有人會在這麼冷的天氣放上比基尼照片，但今年真的特別想念海島國家炙熱的陽光」，照片中，她身穿黑色連身泳裝，胸口開深V，讓她白嫩美胸呼之欲出，而往下一看，泳裝在腰部還有挖洞設計。

韓瑜和陳子玄在劇中飾演母女。（圖／本報系資料照片）

30歲陳子玄難得大尺度曬泳裝照，讓網驚豔原來她身材這麼有料，儘管陳子玄直呼：「兩年前的自己好青春啊」，網友仍紛紛狂讚：「現在還是很青春喔」、「深藏不露的好身材」、「好正喔」、「子玄美女:穿如此性感的比基尼，身材苗條，令人讚賞！」、「胸線條好美」。

陳子玄在戲中是富家千金，而現實生活的她，已升格當媽媽，陳子玄與前夫陳建隆育有3歲兒子，雖然兩人已於2019年底離婚，不過兩人則建立共同基金來分擔小孩教育與生活費，陳子玄和陳建隆也會為了兒子保持見面，就是為了給兒子有爸爸媽媽的環境。

(中時新聞網)