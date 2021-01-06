新北市振興168最終抽獎活動6日登場，由新北市長侯友宜抽出335萬元特斯拉電動車得主與3797獎項，頭獎由鄭姓民眾中獎。侯友宜表示，168活動新北市總消費金額達145億元，新北針對市場及夜市發行的「新北特惠券」至年底回收率也達8成，成功帶動庶民經濟。

這次抽獎除了首獎特斯拉，還有5萬元郵政禮券、百項apple 3c大獎、及家電、禮券等豐富好禮，金額累計高達近700萬元。

侯友宜表示，去年是個不平靜的一年，因疫情影響打亂全球經濟，為振興地方經濟，新北市府推出一系列振興活動，其中新北振興168計畫，搭配新北特惠券、各局處串聯優惠行銷活動及月月抽獎活動，吸引全台民眾至新北市消費。

侯友宜說，活動舉辦至今累計創造商機145億元，比上半年度成長近兩成，而另針對市場及夜市發行的「新北特惠券」至年底回收率也達8成，成功帶動庶民經濟。

經發局表示，最終波中獎名單將公告於新北振興168網站，並將透過Email寄送中獎通知，請民眾密切注意中獎資訊。

(中時 )