因應後疫情時代，消費者透過網路購物滿足生活需求將會是一種新常態，然而海外商品的代購成本較高，所以不少消費者選擇直接在海外電商平台上購物。為提供台灣消費者更便利的支付服務，玉山銀行攜手日本最大資訊系統商NTT DATA，將跨境支付服務延伸至韓國市場，提供顧客更安全更有保障的跨境支付選擇。

本次優先聚焦許多台灣消費者喜愛的韓系美妝、服飾等商品類型，包含韓國保養品牌FROM NATURE、女鞋品牌SAPPUN。除了一般常使用的海外刷卡付款外，更提供多項台灣本地支付選項，消費者可選擇轉帳付款或超商代碼繳費，如選擇轉帳付款將取得專屬繳款帳號，便能透過網路銀行、行動銀行或ATM等通路付款，直接在韓國電商平台上輕鬆購入喜愛的海外商品，享受便利與安全兼備的跨境網購體驗!

玉山銀行長期深耕創新支付生態圈，除了NTT DATA外，亦已連結多家國際領導支付業者，包含PayPal及Razer Fintech等，積極拓展歐美、亞太等地區的雙向跨境支付，發展整合性的金融支付解決方案。如「多元掃碼平台」協助台灣實體店家輕鬆串接國內外電子錢包收款，提供消費者選擇多元錢包付款、「行動付款通」首創一鍵呼叫多家行動銀行付款，提供消費者行動購物直接以慣用的APP進行結帳付款等。

集結支付、生活與金融為一體的「玉山Wallet」app，以友善使用者角度出發，近期獲得金融界「奧斯卡」之稱的「台灣傑出金融業務菁業獎—最佳消費金融獎特優」榮耀，肯定玉山銀行致力滿足行動支付與電子商務中買賣雙方多元需求，以及持續創造更美好的消費生活體驗。

(中時 )