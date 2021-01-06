110學年度學測共12.8 萬人報名，創21年來新低。為配合防疫，大考中心表示，考生須全面配戴口罩、量體溫，屢經勸導仍故意不配戴者，最重該節成績可能0分。

大學入學考試中心今天舉行110學年度學科能力測驗防疫措施說明會，學測將於110年1月22日至23日舉行。根據大考中心統計資料顯示，110學年度學測共12萬8606人報名，是21年來新低。

學測共有5科，考生可自由選考，110學年度學測仍以選考5科（60.3%）比率最高，但已比109學年度學測略降，其次是選考4科比率（37.77%），比109學年度學測略提升。

大學入學考試中心主任周兆民表示，為避免人潮聚集，各考分區將採單一入口進場，但會設置多個量溫站，學測當天上午7時30分開始量體溫，教育部也提供報名考生每天1片口罩，試務人員、考生、考生服務隊等入場均須配戴口罩。

關於配戴口罩相關罰則，周兆民指出，考生進入考分區時須配戴口罩，屢經勸導仍故意不配戴者，禁止進入考分區，強行進入者將取消考試資格；考生進試場後仍須配戴口罩，屢經勸導仍故意不配戴者，將記錄勸導時間跟過程，之後送交考試委員會討論，最重可扣減該節全部成績。

周兆民提到，考生進入考分區須配戴口罩、配合體溫量測，並出示個人專用入場識別證和應試有效證件正本，初檢體溫如有發燒或呼吸道等症狀，將引導至複檢量溫站，如複檢仍為發燒狀態，會將考生移至防疫試場應試。

周兆民提到，此次學測不開放一般考生親友陪考，由集體報名和考分區學校組成考生服務隊提供協助；身心障礙、重大傷病、突發傷病考生則可申請1名親友陪考。

至於中午用餐，周兆民指出，考生可到考分區校外用餐，但重回考分區時，必須消毒手部且重新量體溫，也要重新出示入場識別證和應試有效證件；考生也可在試場內用餐，並領取用餐隔板，考分區人員會派人將使用過餐點的桌面擦拭消毒。

(中央社)