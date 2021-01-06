神基(3005)公布去年12月份自結合併營收為新台幣26.31億元，年增23.45%。累計營收方面，去年全年累計合併營收為新台幣278.38億元，年增3.28%。神基去年全年營收創下歷史新高，神基科技主力產品除了以Getac為品牌的攜帶式強固型電腦外，還包括複合金屬材料、及航太扣件。

神基董事長黃明漢去年首度進入《哈佛商業評論》全球繁體中文版評選的〈2020年HBR台灣CEO 100強〉，以任內創造189％的總股東報酬率及新台幣263億元的市值成長，位居第88名。

神基的營收結構中，強固型電腦約46％，帶動公司整體毛利率不斷向上提升，神基毛利率約在27~30％之間；除了強固型電腦外，神基科技過去十幾年來，也踏入「複合、金屬材料」和「航太扣件」等利基市場，成為神基獲利的3支腳。

複合材料用於製造輕薄型筆電的外殼，在蘋果產品以外的其他品牌輕薄筆電中，神基的市占率高達近7成；汽車金屬零件的主力產品則是安全帶轉軸，每個月的產量約1,400萬顆，市占率也高達5成，供應全球大多數的汽車品牌。

神基也積極推動數位轉型和自動化，使營收成長但但員工人數反而下降；此外，神基也在業務面調整為「軟硬通吃」，2017年神基投資美國銷售警用智慧行動監控系統的WHP公司(WHP Workflow Solutions, Inc.)，將這家公司資料處理及數據分析軟體的開發能力，結合神基的車載與穿戴式攝影系統等硬體技術，推出智慧行動監控系統解決方案，將龐大的影像證據分析轉化成情資，提升第一線員警的執法效率。

(時報資訊)