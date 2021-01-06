美股隔夜震盪收高，昨日登峰萬五的台股在熱錢續湧和電子大咖台積電(2330)、鴻海(2317)雙掌舵下多頭氣勢如虹，盤初大漲近200點，續攀巔峰15197點，惟逢高獲利了結賣壓湧出，光學雙雄及面板雙虎同遭空方襲擊傷勢慘重，傳產指標股航運、鋼鐵股漲多後雙雙拉回修正，政策助攻的太陽能族群亦冷颼颼，全場指數如搭雲霄飛車震盪激烈一度下探14837點，高低點相差360點，終場加權指數下跌16.9點為14983.13點，丟失萬五大關，成交值放大至4342.14億元，締造台股新紀錄。今日外資(不含外資自營商)賣超1.4811億元，投信賣超3.6061億元，自營商賣超84.4745億元，三大法人賣超89.56億元。

費城半導體指數再創新高，14日召開法說前獲外資喊上600元目標價的護國神山台積電(2330)今跳空開高達555元，市值衝14.39兆元同締新猷，收盤549元續創高！而開年伊始帶領鴻家軍展開蠻牛行情的鴻海(2317)挾月季年營收全登頂三冠王氣勢早盤猛衝109元3年高價，帶領廣宇(2328)連拉3根漲停。美光大漲，激勵南亞科(2408)多頭攻勢再起，早盤一度漲4.5元達95元，創2年多來新高價。轉型深耕電動車、IA的台達電(2308)在外資頻助攻下大漲7.7%進逼300元大關，續創掛牌新高價。晶電與隆達合組富采投控(3714)風光上市，在市場看旺今年MiniLED銷售下跳空漲停鎖到底。

光學雙雄大立光(3008)擲上月營收雙減震撼彈，今帶量下殺7%面臨3000元保衛戰，玉晶光(3406)遭美系外資調降目標價至700元，股價回測550元。面板雙虎友達(2409)、群創(3481)亦慘遭空襲雙雙下挫逾3.5%。近期強勢股紛遭獲利了結殺聲隆隆，IC設計族群創意(3443)、晶心科(6533)、天鈺(4961)、晶相光(3530)殺跌逾半根停板，航運股指標貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)大跌6%起跳，鋼鐵股威致(2028)、燁輝(2023)、官田鋼(2017)、春源(2010)等亦重挫逾5%成重災區。

新台幣升不停，推升台股早盤飆漲近200點高見15197點，惟獲利了結賣壓傾巢而出，指數不僅豬羊變色由紅翻黑，全場高低點相差360點，終場更爆出4342億元天量，雖告別「萬五」大關，惟力守5日線，短多格局未遭破壞，外資在連4交易日買超台股近600億元後激情稍降溫，今日轉為賣超1.48億元。5日RSI為87.58，10日RSI為79.49，9日K值為88.31，9日D值為87.22，20日乖離率為3.81。分析師指出，全球景氣復甦與資金熱錢效應延燒，加上外資去年累計賣超台股近5,395億元，今年可望加大買超力道拚年終績效，隨第一季進入財報空窗期，搭配三軋行情同步展開，都將有利加權指數再拚「萬五」甚至「萬六」作挑戰。

法人指出，雙王大立光、台積電法說會分別在本周及下周登場，估計台股恐將由去年底的激情歡樂嘉年華派對，轉為高檔震盪之後緩跌格局機會較大。台股多頭格局不變，惟日前指數連日暴衝，短線乖離率過大，宜留意技術面過熱拉回修正，投資人勿過度追價。因景氣向好且資金充沛使得元月行情值得期待，但台股近兩個月來大漲後面臨基期過高、類股輪動加速問題，選股重於選市，以低價、上游漲價、基期偏低等方向為主，傳產以貨櫃航運類股為焦點；電子族群則聚焦在5G與電動車兩大主軸。選股布局可留意12月營收、2021年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

(時報資訊)