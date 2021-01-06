受惠在家工作與遠距教學需求，帶動DRAM模組及固態硬碟(SSD)出貨暢旺，記憶體模組廠威剛(3260)2020年營收不受疫情影響，逆勢年增25.56%達320.77億元，公司看好2021年記憶體需求暢旺的缺貨趨勢，已拉高庫存至歷年同期最高，將迎接2021年大多頭。

威剛今(6)日公告2020年12月合併營收27.97億元，年增17.09%。2020年第四季合併營收達88.1億元，創近30個季度新高，也較2019年第三季成長2.47%，年增24.9%。威剛2020年營收320.77億元，年增25.56%。其中，SSD年營收首度突破百億元，年成長逾40%達107.73億元新高。

展望2021年，威剛看旺今年DRAM與NAND Flash市況發展。在DRAM原廠維持產業秩序的態度不變及伺服器應用需求逐步回溫之下，DRAM現貨價已率先自2020年12月開始反彈，合約價可望於本季自谷底回升，全年價格有機會呈一路向上趨勢。NAND Flash方面，隨著新款智慧手機銷售熱度不減，預期本季價格跌幅將相對有限。

威剛表示，看好2021年記憶體需求暢旺的缺貨趨勢，公司已在記憶體價格起漲前拉高庫存水位達約70億元，為公司歷年同期新高水準，充分備妥糧草，準備迎接下一波記憶體多頭走勢。在記憶體市況轉趨明朗，加上XPG電競產品、電動車馬達和控制系統、威速登商用電動三輪車與工控等新事業成果逐一放大營收，威剛今年將以多元化產品線站穩營運腳步，整體表現將可望突破過往格局。

威剛董事長陳立白表示，2020年受新冠肺炎疫情影響，全球人類的生活型態與經濟環境都出現重大變革，科技產業也面臨多重挑戰。威剛充分發揮營運應變能力，以及全球通路與電子商務布局效益，才能創造全年營收逐季攀升的佳績。2020年SSD產品營收突破百億元大關，年增逾4成，全年SSD占整體營收比重攀升至33.58%。另外，2020年DRAM產品比重為45.47%，記憶卡、隨身碟及其他產品占比20.95%。

(時報資訊)