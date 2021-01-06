因應國內豪華車市場需求與日俱增，國際富豪汽車宣佈匯豐汽車集團之子公司 「匯勝汽車」 加入 VOLVO 經銷體系，成為 VOLVO 汽車雲嘉南銷售服務生力軍，提供台灣中南部市場最具水準的服務能量，這也是匯豐汽車加入奥迪銷售體系，於北部市場成立四座全新服務據點後，再度切入豪華車市戰場。

匯豐汽車斥資3.5億成立全新事業體「匯勝汽車」，專營VOLVO汽車位於雲嘉南地區的經銷業務，VOLVO也將借助匯豐集團深耕台灣車市40餘年的豐富經驗，在汽車經銷、售後服務、中古車與租賃等面向的豐富人脈和雄厚資源，強強聯手為VOLVO汽車立足南台灣豪華車市，挑戰 2021年銷售新高峰。

放眼情勢嚴峻的2020年，VOLVO汽車在台灣豪華車市依舊交出漂亮的成績單。面對未來挑戰，無論是 PHEV 車型推廣、純電動車導入計劃，到售服體系的升級與擴建，都將是VOLVO汽車在台灣豪華車市昂首邁進的重要關鍵。為此，國際富豪汽車今日宣布由國內知名汽車集團匯豐汽車出資成立的「匯勝汽車」，成為雲嘉南地區的經銷新銳。VOLVO汽車未來也將借重匯豐集團深耕台灣 40 餘載的經驗，與匯勝汽車強強聯手，經略雲嘉南豪華汽車市場，挑戰 2021 銷售新高峰。

匯豐集團成立於1975年，深耕全台40餘年，累積豐富客戶資源與服務經驗，更是全台第一家銷售突破百萬輛的汽車經銷商，曾獲得《天下雜誌》標竿企業榜第四名肯定。從新車與中古車銷售、汽車長短租與租購服務、汽車保修、購車貸款、保代服務等等，匯勝汽車承襲母集團多年的汽車業經營經驗，成為VOLVO雲嘉南地區經銷體後，除了能提升品牌能見度，提供雲嘉南地區全面向服務功能，後續合作更將具有無限發展潛力。

因應近年台商回流，VOLVO 汽車看好台南科學園區發展，自2021年1月1日起，匯勝汽車位於台南地區的 VOLVO匯勝永康正式營運，嘉義亦成立VOLVO匯勝嘉義臨時展示中心，同步提供售後保修，讓車主的權益不間斷，預計3月底以正式展示中心暨服務據點與消費者見面。

除此之外，匯勝汽車積極籌備位於台南市中西區的VOLVO匯勝中華全新據點，預計於2021年5月開幕，為VOLVO立足台灣豪華車市加柴添火，拓展VOLVO汽車在台灣豪華車市的版圖，讓2021年新車銷售紀錄再創新猷。

(中時 )