十三行博物館「魔幻考古沙坑」勇奪第53屆「美國休士頓國際影展」多媒體展示類金獎殊榮，文化局長龔雅雯與十三行博物館長陳春蘭6日在獻上「小金人」獎座給新北市府，新北市長侯友宜表示，「魔幻考古沙坑」科技互動讓人流連忘返，能在國際影展得獎非常了不起。

陳春蘭表示，「魔幻考古沙坑」結合科技藝術與考古教育，是全國唯一「考古數位劇場」，前年暑假期間於新北市兒童藝術節首次登場，場場爆滿。去年1月移師到新北考古公園，民眾只要登記即可免費進入「魔幻考古沙坑」，利用現場提供的刷子、鏟子盡情地發掘古物。

侯友宜表示，「魔幻考古沙坑」趣味的科技互動與高水準的美學呈現，雖然只有短短八分鐘，卻讓人流連忘返，獲得第53屆「美國休士頓國際影展」多媒體展示類金獎殊榮，非常了不起，新北市注重兒少的科學與藝術體驗，期勉大家持續努力，創作出更多讓大人小孩都喜愛的作品。

十三行博物館表示，新北考古公園除了可體驗室內「魔幻考古沙坑」，今年元旦全新登場「十三行聚落虛擬展示」，民眾掃描園區內陶罐造型告示牌圖卡，就可體驗AR擴增實境，走進一千多年前的史前世界。

館方補充，「魔幻考古沙坑」開放時間為每日上午10時至12時、下午2時至5時，每小時3場；「十三行聚落虛擬展示」配合新北考古公園開放時間，體驗時間為每日上午9時30分至下午5時，以上皆為免費體驗。

(中時 )